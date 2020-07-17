Годовщина трагедии МН17: США призывает РФ сотрудничать со следствием

17 июля, 2020, 12:09

Соединенные Штаты Америки призвали Россию сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных в катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 человек

Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

"В шестую годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - заявили в посольстве.

On the 6th anniversary of MH17's downing, we extend our condolences to the families & friends of the 298 innocent civilians who lost their lives. We call on Russia to cooperate fully with the investigation & efforts to establish accountability, in line with UNSC Resolution 2166. pic.twitter.com/9OOm6X7ZVI - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

Накануне Европейский Союз также выразил соболезнования тем, кто потерял близких, и призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу.