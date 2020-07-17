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Espreso.tvМирГодовщина трагедии МН17: США призывает РФ сотрудничать со следствием

Годовщина трагедии МН17: США призывает РФ сотрудничать со следствием

Соединенные Штаты Америки призвали Россию сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных в катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 человек

Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

"В шестую годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - заявили в посольстве.

Накануне Европейский Союз также выразил соболезнования тем, кто потерял близких, и призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу.

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