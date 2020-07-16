ЕС призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17

16 июля, 2020, 15:23

ЕС по случаю шестой годовщины катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом выразил поддержку всем усилиям по установлению истины по ее обстоятельствам и призвал РФ признать свою ответственность

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек из 17 различных национальностей. Европейский Союз продолжает выражать соболезнования всем тем, кто потерял своих близких", - говорится в заявлении.

ЕС вновь заявил о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечения справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, предпринятые в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, накануне ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.