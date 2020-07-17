Медики не всегда тщательно соблюдали правила профилактики коронавируса, - Степанов

17 июля, 2020, 08:18

Степанов назвал две причины высокого уровня заболеваемости коронавирусом среди медиков

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью РБК-Украина .

Он ответил на вопрос о причинах высокой заболеваемости коронавирусом среди медиков.

"На сегодня у нас процент заболеваемости медиков среди всех случаев - 7%. Мы его сокращаем. В апреле число заражений медиков доходило до 21% среди всех подтвержденных случаев", - напомнил Степанов.

По его словам, есть две причины такого высокого уровня заболеваемости. Первая - массовое отсутствие средств индивидуальной защиты. Вторая - медики иногда не совсем тщательно соблюдали правила профилактики инфекции.

"Сейчас мы это восстанавливаем - у медиков есть средства защиты, они стали тщательно соблюдать правила. И сразу заболеваемость падает, это видно с цифр", - добавил Степанов.