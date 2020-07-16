Задержан депутат горсовета Черкасс, который заказал убийство заместителя черкасского мэра

16 июля, 2020, 19:22

16 июля ГБР провело спецоперацию с участием заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнаря, на которого хотели совершить покушение: правоохранители имитировали убийство последнего, чтобы взять заказчика

О спецоперации сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований, совместно с департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса гепрокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который, по словам ГБР, заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс Юрия Ботнаря.

"Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс", - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство Ботнаря и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, утром 16 июля было сообщено , что заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнарь ушел вечером из дома и не вернулся.

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