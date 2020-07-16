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Espreso.tvОбществоВ Черкассах исчез заместитель городского головы Бондаренко

В Черкассах исчез заместитель городского головы Бондаренко

В Черкассах 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара", - написал Бондаренко.

По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится.

Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы.

"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", - написал Бондаренко.

Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили ...

Опубликовано Анатолием Бондаренко четвергом, 16 июля 2020

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