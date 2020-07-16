В Черкассах исчез заместитель городского головы Бондаренко
Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.
По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится.
Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы.
"Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении моего заместителя, сообщить мне или полицию", - написал Бондаренко.
Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили ...Опубликовано Анатолием Бондаренко четвергом, 16 июля 2020
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