"Через два месяца меня уволят из Нафтогаза": Витренко обвинил Коболева в угождении Газпрому
13 мая, 2020, 12:37
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают из-за борьбы с Газпромом и обвинил в этом главы НАК Андрея Коболева
Об этом он написал в Facebook, отметив, что в течение двух месяцев его должность сократят.
"Сейчас не есть приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - заявил Витренко.
"Это (выигрыш Нафтогаза у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, - Еспресо) сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился "зарабатывать" на "прямых поставках" российского газа. Ведь если Газпром должен платить за транзит газа, даже если он не использует мощности, то он должен включать эти расходы в стоимость "прямых поставок". Но тогда это не дает "заработать" посредникам. Иными словами, посредники собирались делить с Газпромом почти 32 доллара на тыс.м.куб., а здесь эти деньги должны идти по существу в госбюджет Украины", - пишет он.
"Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Хотя мы и не антикоррупционные органы, и возможности нашей команды в борьбе с коррупцией всегда были очень ограниченными, мы на деле, а не на словах с ней боролись. Мы не дали создать "РосУкрЭнерго-2". Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких, как Фаворов. Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в Укргаздобыче, Укртрансгаз и других структурах Нафтогаза ", - заявил Витренко
"Последней каплей", пожалуй, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более $17 млрд, при этом, очевидно, вопреки интересам Газпрома и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения", - считает он.
Также Витренко обвинил в этом главу НАК Андрея Коболева:
"Коболева не освобождают. Напротив, Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня", - отметил он.
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