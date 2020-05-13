"Через два месяца меня уволят из Нафтогаза": Витренко обвинил Коболева в угождении Газпрому

"Это (выигрыш Нафтогаза у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, - Еспресо) сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился "зарабатывать" на "прямых поставках" российского газа. Ведь если Газпром должен платить за транзит газа, даже если он не использует мощности, то он должен включать эти расходы в стоимость "прямых поставок". Но тогда это не дает "заработать" посредникам. Иными словами, посредники собирались делить с Газпромом почти 32 доллара на тыс.м.куб., а здесь эти деньги должны идти по существу в госбюджет Украины", - пишет он.

"Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Хотя мы и не антикоррупционные органы, и возможности нашей команды в борьбе с коррупцией всегда были очень ограниченными, мы на деле, а не на словах с ней боролись. Мы не дали создать "РосУкрЭнерго-2". Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких, как Фаворов. Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в Укргаздобыче, Укртрансгаз и других структурах Нафтогаза ", - заявил Витренко