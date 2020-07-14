Стало известно, когда в аэропорту Львова можно будет сдать тест на Covid-19

14 июля, 2020, 12:22

В международном аэропорту Львов сегодня начнут устанавливать оборудование по сбору анализов для тестирования на Covid-19

"Идет процесс обустройства. Сегодня работники лаборатории будут подключать медицинское оборудование", - рассказали в комментарии "Еспресо-Запад" в пресс-центре Львовского аэропорта.

Ожидается, что пункт забора заработает до конца этой недели, уточнили в аэропорту.

Установление такого пункта не значит, что всех пассажиров будут тестировать на COVID-19. Пункт забора анализов рассчитан в первую очередь на тех пассажиров, которые прилетают в Украину из так называемой "красной зоны", то есть стран, где есть высокие показатели Covid-19.

Такие пассажиры должны проходить двухнедельную самоизоляцию, которая может быть отменена при наличии отрицательного результата теста на Covid-19.

"Результаты теста будут готовы через 24 часа после забора материала в пункте забора аэропорта и автоматически переданы в Центр общественного здоровья, который, в свою очередь, передаст их в приложение "Дій вдома ". Если тест будет отрицательным, вы получите соответствующее сообщение о возможности прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома", - сообщили в аэропорту.

Анализы проводить компания "УНИЛАБ". При этом в аэропорту будет работать только пункт забора анализов, а не сама лаборатория.

ПЦР-тест на Covid-19 сейчас стоит 1350 грн, тест на антитела - 480 грн за каждый класс.