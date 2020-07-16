В сеть попали фото избитого украинского арбитра

16 июля, 2020, 16:30

Главного арбитра Юрия Иванова избили после матча 24-го тура первой лиги Украины "Агробизнес" - "Минай"

Фотографии в Instagram распространил журналист Александр Денисов.

"Это фото Юрия Иванова, моего земляка из Макеевки. Арбитра матча "Агробизнес" - "Проходи". Судил Иванов плохо, но это не повод бить рефери прямо в судейской. Хочется, чтобы после такого люди получили пожизненный бан и занимались круассанами, а не футболом. Вернулись в девяностые. Надеюсь, СМИ не дадут этой истории раствориться, а поддержка ветеранской сборной и статус вице-президента УАФ не будет поводом для оправданий, - написал Александр Денисов.

В матче "Агробизнес" - "Минай" (0: 2) арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и пенальти в ворота хозяев.

Команды активно ведут борьбу за выход в УПЛ. "Минай" имеет в активе 47 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. "Агробизнес" имеет 46 баллов и идет третьим.

16 июля стало известно, что неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате.