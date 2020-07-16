В сеть попали фото избитого украинского арбитра
Фотографии в Instagram распространил журналист Александр Денисов.
"Это фото Юрия Иванова, моего земляка из Макеевки. Арбитра матча "Агробизнес" - "Проходи". Судил Иванов плохо, но это не повод бить рефери прямо в судейской. Хочется, чтобы после такого люди получили пожизненный бан и занимались круассанами, а не футболом. Вернулись в девяностые. Надеюсь, СМИ не дадут этой истории раствориться, а поддержка ветеранской сборной и статус вице-президента УАФ не будет поводом для оправданий, - написал Александр Денисов.
В матче "Агробизнес" - "Минай" (0: 2) арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и пенальти в ворота хозяев.
Команды активно ведут борьбу за выход в УПЛ. "Минай" имеет в активе 47 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. "Агробизнес" имеет 46 баллов и идет третьим.
Это лицо арбитра матча Первой лиги Агробизнес - Минай Юрия Иванова. Он был избить сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетел и по лицу. Матч завершился победой проходит 2: 0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей. В середине первого тайма Иванов не поставили пенальти в ворота проходит. Эпизод был действительно спорный. Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела # перваялига # першалига # проходи # фкминай # агробизнес # фкагробизнес # фкагробизнес # футбол # Украине # украина #ukraine #footballuatv # великийфутбол # рефери #referee
- 16 июля стало известно, что неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате.
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