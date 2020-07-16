После матча первой лиги неизвестные избили арбитра

16 июля, 2020, 14:47

Главного арбитра Юрия Иванова избили после матча 24-го тура первой лиги Украины "Агробизнес" - "Минай"

Об этом сообщает Бомбардир в Telegram.

Неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате. Юрий Иванов уже снял побои в полиции.

В матче "Агробизнес" - "Проходи" (0: 2) арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнес" и пенальти в ворота хозяев.

Команды активно ведут борьбу за выход в УПЛ. "Минай" имеет в активе 47 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. "Агробизнес" имеет 46 баллов и идет третьим.