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Espreso.tvСпортПосле матча первой лиги неизвестные избили арбитра

После матча первой лиги неизвестные избили арбитра


фото: pfclviv.com
Главного арбитра Юрия Иванова избили после матча 24-го тура первой лиги Украины "Агробизнес" - "Минай"

Об этом сообщает Бомбардир в Telegram.

Неизвестные атаковали судью прямо на стадионе в служебной комнате. Юрий Иванов уже снял побои в полиции.

В матче "Агробизнес" - "Проходи" (0: 2) арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнес" и пенальти в ворота хозяев.

Команды активно ведут борьбу за выход в УПЛ. "Минай" имеет в активе 47 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. "Агробизнес" имеет 46 баллов и идет третьим.

 

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