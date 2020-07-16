В Киеве разрешили купаться на девяти пляжах
Об этом сообщили в КП "Плесо".
"По результатам проведенных КП" Плесо "лабораторных исследований проб воды обновлено текущие статусы муниципальных пляжей Киева", - говорится в сообщении.
Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывесили на девяти пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный ".
Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно рекомендовано: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".
Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.
- Ранее в ГУ Держпродспоживслужбы Киева сообщили, что по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на 11 пляжах обнаружена кишечная палочка .
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