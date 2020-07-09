В Киеве на 11 пляжах обнаружена кишечная палочка, - Госпродпотребслужба
Как сообщила пресс-служба ведомства , исследованы пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
В частности, по следующим показателям:
- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот ";
- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";
- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";
- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- биохимическая потребность в кислороде (БПК 5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща -Водиця ".
Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:
- общее микробное число: пляж "Вербный";
- наличие общих кругу форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";
- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",
- марганец: пляж "Центральный".
Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.
Исследования проведены Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
О результатах исследований информирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие «Плесо». Представлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства.
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