9 июля, 2020, 13:32

В ГУ Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на 11 пляжах обнаружена кишечная палочка

Как сообщила пресс-служба ведомства , исследованы пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, по следующим показателям:

- превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина "и" Водоворот ";

- коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Тельбин";

- наличие мелких водорослей и запаха - пляж "Галерный";

- водородный показатель - пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- биохимическая потребность в кислороде (БПК 5): пляжи "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Водоворот", "Вербный" и "Пуща -Водиця ".

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

- общее микробное число: пляж "Вербный";

- наличие общих кругу форм: пляжи "Вербный", "Предместная Слободка" и "Центральный";

- общее железо: пляжи "Радуга", "Центральный" и "Водоворот",

- марганец: пляж "Центральный".

Питьевые фонтанчики на пляжах "Галерный" и "Троещина" отсутствуют.

Исследования проведены Государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

О результатах исследований информирована Киевская городская государственная администрация и Коммунальное предприятие «Плесо». Представлены предложения о проведении мероприятий по соблюдению санитарного законодательства.

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