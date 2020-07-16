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Espreso.tvОбществоВ горах Турции разбился разведывательный самолет: семеро погибших

В горах Турции разбился разведывательный самолет: семеро погибших

В Турции произошла авиакатастрофа самолета-разведчика, жертвами которой стали семь человек

Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu .

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

По словам министра, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинции Ван.

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Сойлу добавил, что самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота и пять сотрудников органов безопасности.

Вероятно, инцидент произошел в районе горы Артос, сейчас там ведутся поиски обломков.

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