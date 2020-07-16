В горах Турции разбился разведывательный самолет: семеро погибших
Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu .
"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
По словам министра, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинции Ван.
Читайте также: В США разбился истребитель F-16
Сойлу добавил, что самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.
В результате авиакатастрофы погибли два пилота и пять сотрудников органов безопасности.
Вероятно, инцидент произошел в районе горы Артос, сейчас там ведутся поиски обломков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-