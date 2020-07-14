В США разбился истребитель F-16
14 июля, 2020, 16:35
На базе Воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16C Viper
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление военных.
"F-16C Viper разбился при посадке в понедельник вечером (13 июля - ред.) на базе Воздушных сил в Нью-Мексико", - говорится в сообщении.
По словам военных, пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы.
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Сейчас идет расследование инцидента, который произошел около 18 часов по местному времени.
С мая этого года это уже пятая катастрофа американского истребителя и вторая с участием F-16 за последние две недели.
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