Скандальный футболист подпишет 5-летний контракт с МЮ

16 июля, 2020, 19:22

Английский "Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт французу Полю Погба

Об этом сообщает The Sun .

По информации источника, стороны подпишут пятилетнее соглашение, а заработная плата будет составлять 17 млн евро в год. Текущий договор истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 28-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.