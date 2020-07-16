Скандальный футболист подпишет 5-летний контракт с МЮ
16 июля, 2020, 19:22
Английский "Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт французу Полю Погба
Об этом сообщает The Sun .
По информации источника, стороны подпишут пятилетнее соглашение, а заработная плата будет составлять 17 млн евро в год. Текущий договор истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре 28-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 13 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов "Ювентуса".
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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