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Espreso.tvСпортСкандальный футболист подпишет 5-летний контракт с МЮ

Скандальный футболист подпишет 5-летний контракт с МЮ


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт французу Полю Погба

Об этом сообщает The Sun .

По информации источника, стороны подпишут пятилетнее соглашение, а заработная плата будет составлять 17 млн евро в год. Текущий договор истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 28-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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