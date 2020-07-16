Рада приняла изменения в избирательный кодекс
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовали 308 народных депутатов.
Закон запрещает проведение агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям средств, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.
Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).
Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Появится возможность использования электронного подсчета голосов.
Устанавливаются и механизмы борьбы с "двойниками" во время президентских выборов.
Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.
- Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект по совершенствованию избирательного законодательства.
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