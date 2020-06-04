Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

4 июня, 2020, 14:03

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект по совершенствованию избирательного законодательства

За принятие за основу законопроекту ВР проголосовала 4 июня на заседании, передает Еспресо.TV .

ВР проголосовала в первом чтении за законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Соответствующее решение поддержали 292 нардепа.

В частности, законопроектом предлагается установить, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Предлагают ввести возможности параллельного использования инновационных технологий в избирательном процессе, например о голосовании избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств, проведения подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов, составления протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием информационно-аналитической системы.

Предлагают ввести использование в избирательном процессе электронных сервисов, в частности, предусмотрено альтернативную возможность подачи документов (в режиме онлайн) для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей.

Предлагается нормировать последствия для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Также предлагается:

- внедрение механизмов борьбы с "двойниками";

- совершенствование порядка формирования и функционирования избирательных комиссий;

- согласование количества избирательных регионов и максимального количества кандидатов, которые могут быть выдвинуты в каждом из них;

- учета голосов избирателей заграничного избирательного округа при распределении депутатских мандатов по общегосударственным партийным спискам;

- усовершенствована регламентацию территориальной организации местных выборов;

- конкретизированы отдельные положения, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах;

- усовершенствованы механизмы отказа в регистрации кандидатов;

- унифицированы и усовершенствован порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней;

- унификация и четкая регламентация процесса транспортировки избирательной документации.

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