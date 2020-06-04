Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Избирательный кодекс
За принятие за основу законопроекту ВР проголосовала 4 июня на заседании, передает Еспресо.TV .
ВР проголосовала в первом чтении за законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".
В частности, законопроектом предлагается установить, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
Предлагают ввести возможности параллельного использования инновационных технологий в избирательном процессе, например о голосовании избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств, проведения подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов, составления протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием информационно-аналитической системы.
Предлагают ввести использование в избирательном процессе электронных сервисов, в частности, предусмотрено альтернативную возможность подачи документов (в режиме онлайн) для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей.
Также предлагается: