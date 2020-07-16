"Мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все территории": Зеленский открыл торжественное заседание ВР в годовщину Декларации о суверенитете

16 июля, 2020, 16:55

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Тысячелетняя украинская история знает немало документов, которые стали фундаментальными для создания Украинского государства. И Декларация о государственном суверенитете Украины, без сомнения, - один из них. Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг до окончательного обретения независимости Украины ", - начал речь Зеленский.

Он отметил, что Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободную и самостоятельное государство.

"16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков нашей родной Украины. Из разных партий. С различными взглядами. Но - с целью", - подчеркнул он.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого миру. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге ", - отметил президент.

"Да, мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным ", - подчеркнул Владимир Зеленский .

Президент процитировал слова инициатора провозглашения Декларации о государственном суверенитете, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновила:

"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея. Чтобы не пришлось потом горько любить ее - потеряв".

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