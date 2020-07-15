В сеть попали фото формы, в которой сборная Украины сыграет на Евро-2020
15 июля, 2020, 12:15
В сети опубликовали фотографии с новой формой сборной Украины по футболу, в которой она выступит на чемпионате Европы
Фото обнародовал telegram канал "Тайны футбола".
По информации издания, в этой форме национальная команда сыграет на Евро-2020. Официальная презентация формы запланирована на ближайшие дни. Форма разработана испанской компанией Joma, в экипировке которой сборная Украины выступает в последние годы.
- В декабря 2019 года сообщалось, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора.
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