В сеть попали фото формы, в которой сборная Украины сыграет на Евро-2020

15 июля, 2020, 12:15

В сети опубликовали фотографии с новой формой сборной Украины по футболу, в которой она выступит на чемпионате Европы

Фото обнародовал telegram канал "Тайны футбола".

По информации издания, в этой форме национальная команда сыграет на Евро-2020. Официальная презентация формы запланирована на ближайшие дни. Форма разработана испанской компанией Joma, в экипировке которой сборная Украины выступает в последние годы.

В декабря 2019 года сообщалось, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора.

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