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Espreso.tvОбществоПутин перенес визит в аннексированный Крым

Путин перенес визит в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин перенес запланированную на 16 июля поездку в аннексированный Крым

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

Вместо этого Путин проведет в Москве совещание по бюджету

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - сказал Песков.

  • Президент РФ Владимир Путин 16 июля намеревался принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России в оккупированной Керчи.
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