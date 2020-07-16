Путин перенес визит в аннексированный Крым
16 июля, 2020, 15:38
Президент России Владимир Путин перенес запланированную на 16 июля поездку в аннексированный Крым
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
Вместо этого Путин проведет в Москве совещание по бюджету
"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - сказал Песков.
- Президент РФ Владимир Путин 16 июля намеревался принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России в оккупированной Керчи.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-