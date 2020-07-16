Путин перенес визит в аннексированный Крым

16 июля, 2020, 15:38

Президент России Владимир Путин перенес запланированную на 16 июля поездку в аннексированный Крым

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

Вместо этого Путин проведет в Москве совещание по бюджету

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - сказал Песков.