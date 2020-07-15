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Espreso.tvОбществоПутин снова планирует посетить аннексированній Крым

Путин снова планирует посетить аннексированній Крым

Президент РФ Владимир Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России в оккупированной Керчи

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков.

Путин пообщается с судостроителями, которые работают в Керчи.

  • Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь.

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