Путин снова планирует посетить аннексированній Крым

15 июля, 2020, 15:53

Президент РФ Владимир Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России в оккупированной Керчи

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков.

Путин пообщается с судостроителями, которые работают в Керчи.

Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь.