Путин снова планирует посетить аннексированній Крым
15 июля, 2020, 15:53
Президент РФ Владимир Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России в оккупированной Керчи
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков.
Путин пообщается с судостроителями, которые работают в Керчи.
- Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-