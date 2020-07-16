Не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц, - Зеленский

16 июля, 2020, 13:16

Об этом сообщает Офис президента.

Не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц, подчеркнул Владимир Зеленский во время традиционной селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - отметил Зеленский.

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