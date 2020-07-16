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Espreso.tvОбществоНе надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц, - Зеленский

Не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц, - Зеленский


фото: ОПУ
16 июля на селекторном совещании президент Владимир Зеленский высказался против продления карантинных мероприятий сразу на срок более чем один месяц

Об этом сообщает Офис президента.

Не надо спешить продолжать карантин более, чем на месяц, подчеркнул Владимир Зеленский во время традиционной селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - отметил Зеленский.

 

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