Наемники "Вагнера" завезли мины в Ливию в обход эмбарго, - командование США

16 июля, 2020, 10:42

Командование США в Африке AFRICOM предоставило доказательства, что российская ППК "Вагнер" осуществляет минировании ливийской столицы Триполи, обвинив россиян в нарушении "вооруженного" эмбарго ООН, а также в создании угрозы жизни мирных ливийцев

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в среду на сайте AFRICOM .

"Группа" Вагнер ", что поддерживается Российским государством, демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственное тактика группы" Вагнер "только затягивает конфликт и вызывает ненужные страдания и гибель невинных мирных жителей", - заявил руководитель операций AFRICOM генерал Брэдфорд Геринг.

Он отметил, что "Россия в силах остановить это, но не имеет такого желания".

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Использование Россией ПВК в Ливии является лишь частью многолетней практики применения негосударственных субъектов в качестве инструментов силового воздействия на власть. Российские ПВК, которые финансируются Кремлем, действуют в шестнадцати странах Африки, подчеркнули в AFRICOM.