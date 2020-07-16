 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаемники "Вагнера" завезли мины в Ливию в обход эмбарго, - командование США

Наемники "Вагнера" завезли мины в Ливию в обход эмбарго, - командование США

Командование США в Африке AFRICOM предоставило доказательства, что российская ППК "Вагнер" осуществляет минировании ливийской столицы Триполи, обвинив россиян в нарушении "вооруженного" эмбарго ООН, а также в создании угрозы жизни мирных ливийцев

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в среду на сайте AFRICOM .

"Группа" Вагнер ", что поддерживается Российским государством, демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственное тактика группы" Вагнер "только затягивает конфликт и вызывает ненужные страдания и гибель невинных мирных жителей", - заявил руководитель операций AFRICOM генерал Брэдфорд Геринг.

Он отметил, что "Россия в силах остановить это, но не имеет такого желания".

Читайте также: Американские военные опубликовали доказательства активности российской авиации в Ливии

Использование Россией ПВК в Ливии является лишь частью многолетней практики применения негосударственных субъектов в качестве инструментов силового воздействия на власть. Российские ПВК, которые финансируются Кремлем, действуют в шестнадцати странах Африки, подчеркнули в AFRICOM.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать