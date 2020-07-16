Наемники "Вагнера" завезли мины в Ливию в обход эмбарго, - командование США
Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в среду на сайте AFRICOM .
"Группа" Вагнер ", что поддерживается Российским государством, демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственное тактика группы" Вагнер "только затягивает конфликт и вызывает ненужные страдания и гибель невинных мирных жителей", - заявил руководитель операций AFRICOM генерал Брэдфорд Геринг.
Он отметил, что "Россия в силах остановить это, но не имеет такого желания".
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Использование Россией ПВК в Ливии является лишь частью многолетней практики применения негосударственных субъектов в качестве инструментов силового воздействия на власть. Российские ПВК, которые финансируются Кремлем, действуют в шестнадцати странах Африки, подчеркнули в AFRICOM.
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