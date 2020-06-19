Американские военные опубликовали доказательства активности российской авиации в Ливии

19 июня, 2020, 15:38

На фоне отступления "Ливийской национальной армии" Халифы Хафтара российские военные самолеты продолжают выполнять неустановленные задачи в воздушном пространстве Ливии

Об этом сообщает Африканское командование вооруженных сил США (Africom).

Американские военные опубликовали фотодоказательства взлета российского самолета с Эль-Джуфра в центральной части Ливии. МиГ-29 также был замечен в окрестностях города Сирт.

Фото: Africom

Сирт и Эль-Джуфра расположены на границе между районами, контролируемыми международно признанным правительством национального согласия на западе и контролируемыми армией Халифы Хафтара на востоке.

Российские самолеты используются для поддержки российских частных военных компаний, которые воюют в Ливии на стороне Халифы Хафтара, заявили в Африке.

"Есть опасения, что российские самолеты находятся под управлением частных наемников без опыта, которые не соблюдают международное право, а именно, они не ограничены традиционными законами войны", - заявил бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

В конце мая Africom сообщил, что по крайней мере 14 МиГ-29 и несколько Су-24 были переброшены из России в Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть знаки их принадлежности к ЧВК России. Затем эти самолеты были доставлены в Ливии, что является прямым нарушением эмбарго ООН на поставки оружия.

Напомним, что 25 мая наемники из российской ЧВК "Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии.

Отступление наемников произошел на фоне значительных успехов правительственных сил Ливии в боях против русских и подразделений Хафтара.