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Espreso.tvОбществоНацсовет проверит радио "Шансон" из-за несоблюдения языковых квот

Нацсовет проверит радио "Шансон" из-за несоблюдения языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку радиостанции "Шансон"

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Нацсовет обнаружил признаки нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

"Мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15:00 и 22:00, составила 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен ", - говорится в сообщении.

  • 2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить внеплановую проверку телеканала "112 Украина".
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