Нацсовет проверит радио "Шансон" из-за несоблюдения языковых квот

16 июля, 2020, 17:10

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку радиостанции "Шансон"

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Нацсовет обнаружил признаки нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

"Мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15:00 и 22:00, составила 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен ", - говорится в сообщении.