Футболист "Шахтера" может перейти в "Ювентус"

16 июля, 2020, 15:58

Туринский "Ювентус" заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Маркосом Антонио

Об этом сообщает Calciomercato.

Скауты итальянского клуба уже начали следить за выступлениями 20-летнего бразильца. Приобретение игрока пока не планируется, однако "Ювентус" будет следить за ситуацией в "Шахтере".

В текущем сезоне Маркос Антонио провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

14 июля нападающий катарского "Аль-Духайля" Альмоез Али попал в сферу интересов донецкого "Шахтера" .