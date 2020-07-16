Футболист "Шахтера" может перейти в "Ювентус"
16 июля, 2020, 15:58
Туринский "Ювентус" заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Маркосом Антонио
Об этом сообщает Calciomercato.
Скауты итальянского клуба уже начали следить за выступлениями 20-летнего бразильца. Приобретение игрока пока не планируется, однако "Ювентус" будет следить за ситуацией в "Шахтере".
В текущем сезоне Маркос Антонио провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.
- 14 июля нападающий катарского "Аль-Духайля" Альмоез Али попал в сферу интересов донецкого "Шахтера" .
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