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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" может перейти в "Ювентус"

Футболист "Шахтера" может перейти в "Ювентус"


фото: shakhtar.com
Туринский "Ювентус" заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Маркосом Антонио

Об этом сообщает Calciomercato.

Скауты итальянского клуба уже начали следить за выступлениями 20-летнего бразильца. Приобретение игрока пока не планируется, однако "Ювентус" будет следить за ситуацией в "Шахтере".

В текущем сезоне Маркос Антонио провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

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