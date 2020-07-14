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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового футболиста в Катаре

"Шахтер" нашел нового футболиста в Катаре


фото: Getty Images
Нападающий катарского "Аль-Духайля" Альмоез Али попал в сферу интересов донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Transfermarketweb .

На 23-летнего футболиста также претендуют швейцарский "Базель", турецкий "Галатасарай" и российский "Локомотив".

Али уже отказал австрийскому ЛАСКу и английскому "Тоттенхэму". В лондонский клуб катарец не хотел перейти, потому что "шпоры" рассматривали нападающего только, как прибыль с будущей продажи.

В составе сборной Катара Али провел 35 матчей, забил 18 мячей и сделал 7 ассистов. В текущем сезоне за "Аль-Духайль" форвард забил 6 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах.

Transfermarkt оценил его в 2,4 млн евро. Контракт действует до лета 2021-го.

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