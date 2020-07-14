"Шахтер" нашел нового футболиста в Катаре
Об этом сообщает Transfermarketweb .
На 23-летнего футболиста также претендуют швейцарский "Базель", турецкий "Галатасарай" и российский "Локомотив".
Али уже отказал австрийскому ЛАСКу и английскому "Тоттенхэму". В лондонский клуб катарец не хотел перейти, потому что "шпоры" рассматривали нападающего только, как прибыль с будущей продажи.
В составе сборной Катара Али провел 35 матчей, забил 18 мячей и сделал 7 ассистов. В текущем сезоне за "Аль-Духайль" форвард забил 6 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах.
Transfermarkt оценил его в 2,4 млн евро. Контракт действует до лета 2021-го.
- 10 июля стало известно, что "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга" в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
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