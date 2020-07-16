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Espreso.tvОбществоБаканов: Россия использует криминальные элементы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине

Баканов: Россия использует криминальные элементы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине


фото: gp.gov.ua
Российская Федерация для расшатывания ситуации в Украине использует действия криминалитета

Об этом на совещании в Офисе генпрокурора заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает РБК-Украина .

"Мы понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине. В том числе с использованием криминальных элементов", - заявил Баканов.

Он также в качестве примеров привел предупреждение подрыва торгового центра в Харькове, а также госпиталя и цистерн с аммиаком на территории химического завода в Северодонецке.

  • Служба безопасности разоблачила в Запорожье группу сепаратистов, которые распространяли материалы с призывами к созданию так называемой "Запорожской народной республики".

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