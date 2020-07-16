Баканов: Россия использует криминальные элементы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине
16 июля, 2020, 19:30
Российская Федерация для расшатывания ситуации в Украине использует действия криминалитета
Об этом на совещании в Офисе генпрокурора заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает РБК-Украина .
"Мы понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине. В том числе с использованием криминальных элементов", - заявил Баканов.
Он также в качестве примеров привел предупреждение подрыва торгового центра в Харькове, а также госпиталя и цистерн с аммиаком на территории химического завода в Северодонецке.
- Служба безопасности разоблачила в Запорожье группу сепаратистов, которые распространяли материалы с призывами к созданию так называемой "Запорожской народной республики".
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