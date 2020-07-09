СБУ разоблачила сепаратистов, которые агитировали за создание "народной республики" в Запорожье
Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
По данным расследования, участники группы принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, которые весной 2014 года пытались создать на территории Запорожья "ЗНР".
"После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого" силового блока Л / ДНР ", - отметили в СБУ.
По заданию кураторов участники группы вернулись на Запорожье, где должны были расшатывать ситуацию в регионе.
"Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковых" Запорожской народной республики ", - рассказали в СБУ.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л / ДНР" и страны-агрессора, амуниция, сепаратистские и коммунистические символики.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.
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