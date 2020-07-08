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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии по футболу


фото: Getty Images
В 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место и имеет отрыв от "Челси", который идет третьим, 9 очков. "Ньюкасл" занимает тринадцатое место.

Чемпионат Англии по футболу

34-й тур

8 июля

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" 5: 0

Голы: Жезус, 10 Марез, 21 Фернандес, 58 (авт.), Д. Силва, 65, Стерлинг, 90 + 1

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