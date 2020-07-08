"Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии по футболу
8 июля, 2020, 21:51
В 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на футбольном поле все 90 минут встречи.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает второе место и имеет отрыв от "Челси", который идет третьим, 9 очков. "Ньюкасл" занимает тринадцатое место.
Чемпионат Англии по футболу
34-й тур
8 июля
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" 5: 0
Голы: Жезус, 10 Марез, 21 Фернандес, 58 (авт.), Д. Силва, 65, Стерлинг, 90 + 1
- 6 июля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптону" со счетом 1: 0 .
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