Зеленский внес в Раду законопроект о господдержке креативных индустрий

15 июля, 2020, 19:51

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий». Законопроект предусматривает налоговые льготы для этих сфер.

Отмечается, что законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространению продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

"Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии будут доступны как для производителей, так и для конечного потребителя", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 до 2025 года - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, которые принадлежат к национальному кинематографическому наследию, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов

13 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке сферы культуры , креативных индустрий, а также туризма.

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