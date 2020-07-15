В Одессе задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки полицейского

15 июля, 2020, 18:43

15 июля ГБР сообщил о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней ювенальному инспектору из Одессы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, совместно с Одесским управлением ДВБ Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области, сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировскому отделения полиции Киевского отдела полиции в Одессе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что следствие установило, как несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением к правоохранителям", - отметили в ГБР.

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