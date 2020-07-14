На Николаевщине задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Заявительница и ее дочь рассказали полиции, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери.
"Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.
Отделаться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия. Его оперативно разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска Новоодесского отдела полиции ", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и назначили проведение необходимых экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-