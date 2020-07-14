На Николаевщине задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

14 июля, 2020, 16:10

14 июля около 3:00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась жительница райцентра с сообщением о том, что изнасиловали ее дочь

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заявительница и ее дочь рассказали полиции, что поздно ночью в их дом пришел знакомый матери.

"Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку.

Отделаться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия. Его оперативно разыскали и задержали сотрудники уголовного розыска Новоодесского отдела полиции ", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи задержали 44-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и назначили проведение необходимых экспертиз. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование", санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

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