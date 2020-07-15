Убийство Гандзюк: Левина оставили под арестом до 24 августа

15 июля, 2020, 18:43

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина под стражей

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 г. оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что Левину ранее продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 г. включительно.

Киевский апелляционный суд оставил главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября.