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Espreso.tvОбществоСиноптики предупреждают о ливнях и шквалах в двух областях Украины

Синоптики предупреждают о ливнях и шквалах в двух областях Украины

Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и ночных ливнях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"15 июля в Сумской и Харьковской порывы ветра 15-20 м / с, ночью значительные дожди (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в Запорожье в течение 13 июля в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков.

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