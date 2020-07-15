Синоптики предупреждают о ливнях и шквалах в двух областях Украины
15 июля, 2020, 09:53
Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и ночных ливнях
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"15 июля в Сумской и Харьковской порывы ветра 15-20 м / с, ночью значительные дожди (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Запорожье в течение 13 июля в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-