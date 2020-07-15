Синоптики предупреждают о ливнях и шквалах в двух областях Украины

15 июля, 2020, 09:53

Сегодня, 15 июля, в двух областях будет наблюдаться ухудшение погодных условий, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и ночных ливнях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"15 июля в Сумской и Харьковской порывы ветра 15-20 м / с, ночью значительные дожди (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье в течение 13 июля в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb