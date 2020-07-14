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Espreso.tvОбществоВ Запорожье 13 июля выпала почти месячная норма осадков

В Запорожье 13 июля выпала почти месячная норма осадков

В Запорожье в течение 13 июня в результате сильных дождей выпала почти месячная норма осадков

Об этом сообщила заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина, передает "Укринформ".

"По всей территории области наблюдались осадки, но сильные ливни были только в Запорожье. За 2 часа 55 минут выпало 45,7 мм осадков - это 95% от месячной нормы. При этом в городе наблюдалось стихийное метеоявление - сильный ливень. За час выпало 32 мм осадков - это 67% от месячной нормы", - прокомментировала Сорокина.

По ее словам все фронта уже прошли и сегодня на территории области будут лишь кратковременные дожди.

Как сообщили в пресс служба ГСЧС в Запорожской области, в результате неблагоприятных погодных условий 13 июля на территории г. Запорожья и области поднялся уровень воды на проезжих частях города. Всего за сутки спасатели освободили 15 машин, оказали помощь 36 людям, откачали 321 кубометр воды.

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