 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФонд гарантирования вкладов выставил на аукцион за 80,9 млн грн государственный отель "Днепр"

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион за 80,9 млн грн государственный отель "Днепр"

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион расположенный на Крещатике рядом с Майданом Независимости государственный отель "Днепр"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Гостиница "Днепр" выставлена на аукцион, проведение которого планируется 15 июля. Стартовая цена составляет 80 923 400 грн.

"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - йдеьтся в сообщении.

Отель пока включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать