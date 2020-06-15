Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион за 80,9 млн грн государственный отель "Днепр"

15 июня, 2020, 18:47

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион расположенный на Крещатике рядом с Майданом Независимости государственный отель "Днепр"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Гостиница "Днепр" выставлена на аукцион, проведение которого планируется 15 июля. Стартовая цена составляет 80 923 400 грн.

"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - йдеьтся в сообщении.

Отель пока включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

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