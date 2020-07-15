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Espreso.tvОбществоСтепанов: говорим о том, что дети 1 сентября должны пойти в школу

Степанов: говорим о том, что дети 1 сентября должны пойти в школу

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас обсуждается вариант, что школы в сентябре откроются

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН

"Сейчас мы вместе с МОН разрабатываем правила. Я думаю, что нам где-то около недели нужно, чтобы мы их выдали и обнародовали. Сейчас мы говорим о том, что наши дети 1 сентября должны пойти в школу", - сообщил Степанов.

Он отметил, что новые правила будут касаться как учеников, так и учителей.

"Конечно, будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги, когда дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены", - резюмировал Степанов.

  • Министерство здравоохранения разрабатывает правила посещения учебных заведений с 1 сентября, среди них обсуждают проведения температурных скринингов.

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