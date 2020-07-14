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Espreso.tvОбществоТемпературу у учащихся могут измерять не только медсестры, - Степанов об обучении с 1 сентября

Температуру у учащихся могут измерять не только медсестры, - Степанов об обучении с 1 сентября

Министерство здравоохранения разрабатывает правила посещения учебных заведений с 1 сентября, среди них обсуждают проведение температурных скринингов

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом наши дети будут учиться с первого сентября. Что касается скрининга температуры, то измерять ее могут и другие работники школы, не только медсестры. Все эти моменты будут изложены в наших правилах, которые разрабатываются совместно с Министерством образования и науки", - отметил Степанов.

Министр отметил, что правила поведения должны быть эффективными для защиты.

"Мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой - они должны создать безопасные условия для здоровья наших детей", - добавил Степанов.

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