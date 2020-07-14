Температуру у учащихся могут измерять не только медсестры, - Степанов об обучении с 1 сентября
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом наши дети будут учиться с первого сентября. Что касается скрининга температуры, то измерять ее могут и другие работники школы, не только медсестры. Все эти моменты будут изложены в наших правилах, которые разрабатываются совместно с Министерством образования и науки", - отметил Степанов.
Министр отметил, что правила поведения должны быть эффективными для защиты.
"Мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой - они должны создать безопасные условия для здоровья наших детей", - добавил Степанов.
- По состоянию на утро 14 июля в Украине насчитали 54771 случай заражения коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-