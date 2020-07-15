Шесть регионов Украины не готовы к ослаблению карантина, - МЗ
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В Украине адаптивный карантин действует до 31 июля. В Минздраве отмечают, что по состоянию на 15 июля 6 областей не готовы к ослаблению карантина
К следующему этапу послабления не готовы Закарпатская, Волынская, Винницкая, Ривненская, Харьковская и Черниговская области.
Карантин теперь будут усиливать в регионах, в которых: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса составляет более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 - более 10%.
- По состоянию на утро 15 июля в Украине насчитали 55607 случаев заражения коронавирусом.
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