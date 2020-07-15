Самый сложный соперник Ломаченко вспомнил, как шокировал его ударом правой
Об этом сообщает EsNews .
Линарес остается единственным боксером, который отправил Ломаченко в нокдаун на профессиональном ринге. Боксеры встречались в мае 2018-го в поединке за титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
"У Ломаченко крайне сложный стиль. Да, он не обладает тяжелым ударом, но с ним всегда трудно боксировать. Он быстрый и умный. В один момент Ломаченко здесь, а через пару секунд - уже там. Знаю, что ему не понравился мой мощный удар дело. Но как бы там ни было, Василий смог подняться после нокдауна. Ломаченко - отличный спортсмен, я хочу провести с ним реванш. И этот поединок однажды произойдет ", - заявил Хорхе Линарес.
Украинец сейчас владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 мая Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, посоветовал американцу Теофимо Лопесу , как победить украинца.
- Напомним, 26 мая Линарес заявил, что требует от украинского боксера предоставить ему право на реванш.
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