Самый сложный соперник Ломаченко подсказал Лопесу, как побить украинца

28 мая, 2020, 11:27

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, посоветовал американцу Теофимо Лопесу, как победить украинца

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Линареса, который проиграл Ломаченко в 2018 году, но впервые в карьере отправил его в нокдаун, Лопес является сложным соперником для украинца.

"Я думаю, что это хороший бой. Лопес - сложный соперник, у него есть удар, а Ломаченко - лучший боксер мира независимо от весовой категории и он очень быстр. Также у него невероятные комбинации и сила. Но это уже не тот Ломаченко, который был два года назад. Вы могли заметить это в его последнем поединке ", - сказал Линарес.

Он добавил, что Лопесу нужно разработать четкий план на бой, такой, который имел поединок с Ломаченко сам Линарес.

"Если Лопес выйдет в ринг с хорошей стратегией, тогда, возможно, у него будет шанс. У меня нет той силы, что в Лопеса, но я быстрый и умный, у меня был хороший план, отличная стратегия. Именно поэтому Ломаченко не смог сделать со мной то, что делал в других своих боях. Думаю, Лопесу нужно подготовить хороший план боя, чтобы выдать отличный поединок с Ломаченко ", - посоветовал Линарес.

Напомним, 26 мая венесуэлец Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун , заявил, что требует от украинского боксера предоставить ему право на реванш.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine