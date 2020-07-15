Россия ограничила возможности крымчан с паспортами Украины выезжать из оккупированного полуострова, - омбудсмен

15 июля, 2020, 21:21

Российская Федерация установила ограничения на перемещение из временно оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Людмилы Денисовой.

Российская Федерация распоряжением установила ограничение на перемещение с временно оккупированной территорией.

Жители Крыма имеют возможность только один раз выехать с полуострова через российские КПВВ, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины.

Крымчане, которые отказались от паспорта РФ, считаются иностранцами и могут выехать только один раз без возможности возвращения.

С началом вступительной кампании 2020 дети и их родители уехали на подконтрольную территорию для сдачи экзаменов, ВНО.

Таким образом, они использовали свое право на однократный выезд из Крыма. До окончания карантина они не смогут покинуть оккупированную территорию, что ставит под угрозу возможность реализации права на образование.

"Призываем международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополь, обратить внимание на сложившуюся ситуацию и всеми возможными способами содействовать в прекращении нарушений РФ прав жителей временно оккупированной территории АРК и Севастополь", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти Крыма сделали обязательным наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.