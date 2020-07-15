Для въезда в оккупированный Крым нужно сделать ПЦР-тест, - омбудсмен

15 июля, 2020, 17:15

Оккупационные власти Крыма сделали обязательным наличие медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 г. оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республик Крым и г.. Севастополя отменено прохождения 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо наличие медицинского документа на русском или английском языке, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

"В случае отсутствия такого документа, граждане должны за 3 дня пройти соответствующее тестирование на собственные средства", отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что, в случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

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