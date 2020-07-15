 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду оказался в шаге от исторического спора снайперского достижения

Роналду оказался в шаге от исторического спора снайперского достижения


фото: Reuters
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду может стать первым в истории игроком, забившим 50 голов в чемпионатах Италии, Испании и Англии

Об этом сообщает Football Italia .

Сейчас в активе Роналду 49 голов в Серии А. Юбилейный мяч в Италии португалец может забить 15 июля в матче с "Сассуоло".

Первым игроком, которому удалось забить не менее 50 голов в трех из пяти сильнейших лиг Европы, стал Эдин Джеко. Босниец забивал в Италии, Англии и Германии.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 году с "Реалу" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать