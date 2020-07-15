Роналду оказался в шаге от исторического спора снайперского достижения

15 июля, 2020, 09:09

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду может стать первым в истории игроком, забившим 50 голов в чемпионатах Италии, Испании и Англии

Об этом сообщает Football Italia .

Сейчас в активе Роналду 49 голов в Серии А. Юбилейный мяч в Италии португалец может забить 15 июля в матче с "Сассуоло".

Первым игроком, которому удалось забить не менее 50 голов в трех из пяти сильнейших лиг Европы, стал Эдин Джеко. Босниец забивал в Италии, Англии и Германии.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 году с "Реалу" за 117 млн евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.

7 июля Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.

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