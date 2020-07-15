Рейтинг Зеленского вырос до почти 37%, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, Юрий Бойко получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко ˗ 15%, Юлия Тимошенко ˗ 8%.

По Игоря Смешко отдали бы голоса 4,5%, за Анатолия Гриценко - 3%, за Олега Ляшко и Руслан Кошулинский ˗ по 2%, за Александра Вилкула ˗ 1%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце июня 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы голоса 34,6% украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb