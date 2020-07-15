Рейтинг партий: за "Слугу народа" готовы проголосовать 34% украинцев, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 34% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

По данным опроса, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы голосовать 19% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 15%, за партию "Батькивщина" - 8%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что рейтинг Зеленского вырос до почти 37% .

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