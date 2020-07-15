Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсную комиссию для отбора в САП

15 июля, 2020, 11:46

Верховная Рада провалила назначения 7 своих представителей в комиссию по избранию на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада провалила принятие проект постановления №3769 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре". За документ проголосовали 193 депутата при необходимых 226.

Согласно документу в комиссию должны были войти:

Дмитрий Журавлев - первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, доктор юридических наук, профессор.

Виталий Куц - член Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессор.

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Андрей Мелешевич - профессор факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Вячеслав Навроцкий - профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессор кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор.

Богдан Романюк - доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидат юридических наук.

Евгений Соболь - заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени В. Винниченко, доктор юридических наук, профессор.

Лариса Удалова - директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, профессора (по согласию).

Напомним, полномочия руководителя САП Назара Холодницкого заканчиваются 30 ноября 2020.

1 июля, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности определился с представителями от Совета в состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать руководителя САП, его заместителей и других руководителей подразделений.

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