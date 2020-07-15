Работа кафе и ресторанов: в Ровенской ослабили карантин

15 июля, 2020, 14:19

Ровенская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании приняла решение об ослаблении карантинных мероприятий в регионе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Ровенская область вышла из" красной зоны ", поэтому принимать посетителей в помещениях ресторанов и кафе, других заведений питания разрешено. Кроме сотрудников, соблюдать все карантинных норм должны и посетители", - отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Также позволили работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более чем на 50%.

Отмечается, что заведения общественного питания могут принимать в помещениях при нескольких условиях: обязательный температурный скрининг на входе; не более 50% заполненных мест; расстояние между столиками - 2 метра; за столом должны находиться не более четырех человека; заведениям разрешено работать до 23:00; проветривания и дезинфекция помещений; наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

Кроме того, позволили санатория "Красная калина" стационарно лечить больных особыми заболеваниями.

"Вместе с тем заведение будет работать с соблюдением всех эпидемиологических требований. Следовательно, лечение пациентов будет осуществляться только при наличии направления от врача и отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или ИФА, проведенного накануне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медперсонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (маска, очки или щиток, перчатки). Обязательным является использование антисептиков и соблюдения социальной дистанции, а помещение должно регулярно дезинфицироваться. На входе будет осуществляться бесконтактная термометрия.

Также местному клубу ФК "Одек" позволили провести футбольный матч в, который состоится в городе Смига Дубенского района без зрителей.

"Накануне всем футболистам сделают ПЦР-тестирование, и только в случае отрицательного результата игроки будут допускаться к игре", - говорится в сообщении.

В Ровенской области в рамках ослабление карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры.

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