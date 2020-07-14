14 июля, 2020, 21:52

В Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе

Об этом в Facebook написал глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме менее 11%.

! ️Ровенщина вышла из "красной зоны"! ️ По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 ... Опубликовано Виталий Коваль вторнику, 14 Июль 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb