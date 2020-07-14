 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры

В Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры

В Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе

Об этом в Facebook написал глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме менее 11%.

! ️Ровенщина вышла из "красной зоны"! ️ По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 ...

Опубликовано Виталий Коваль вторнику, 14 Июль 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать