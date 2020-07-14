В Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры
14 июля, 2020, 21:52
В Ровенской области в рамках ослабления карантина позволили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе
Об этом в Facebook написал глава облгосадминистрации Виталий Коваль.
"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.
По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме менее 11%.
! ️Ровенщина вышла из "красной зоны"! ️ По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 ...Опубликовано Виталий Коваль вторнику, 14 Июль 2020
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