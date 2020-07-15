"Днепр" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

15 июля, 2020, 15:19

Украинский "Днепр" сыграет против нидерландского "Гронингена" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Матчи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября. Первую игру игроки "Днепра" проведут на домашней площадке.

В случае победы над баскетбольным клубом "Гронинген", во втором раунде квалификации ЛЧ "Днепр" сыграет с греческим "Ираклисом" или кипрским "Керавносу". Матчи этой стадии турнира пройдут 22 и 25 сентября.

16 июня стало известно, что чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов .