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Espreso.tvСпорт"Днепр" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

"Днепр" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов


фото: fbu.ua
Украинский "Днепр" сыграет против нидерландского "Гронингена" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Матчи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября. Первую игру игроки "Днепра" проведут на домашней площадке.

В случае победы над баскетбольным клубом "Гронинген", во втором раунде квалификации ЛЧ "Днепр" сыграет с греческим "Ираклисом" или кипрским "Керавносу". Матчи этой стадии турнира пройдут 22 и 25 сентября.

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