"Днепр" узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов
15 июля, 2020, 15:19
Украинский "Днепр" сыграет против нидерландского "Гронингена" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Матчи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 сентября. Первую игру игроки "Днепра" проведут на домашней площадке.
В случае победы над баскетбольным клубом "Гронинген", во втором раунде квалификации ЛЧ "Днепр" сыграет с греческим "Ираклисом" или кипрским "Керавносу". Матчи этой стадии турнира пройдут 22 и 25 сентября.
- 16 июня стало известно, что чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов .
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